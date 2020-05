Polizei sucht Zeugen : Radfahrer stößt Fußgänger in Erkrath beiseite

Foto: dpa/Friso Gentsch

(hup) Am Mittwochabend, 6. Mai, kam es laut Polizei auf der Erich-Kästner-Straße in Unterfeldhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Fußgänger war dort gegen 21.30 Uhr in südlicher Richtung unterwegs, als sich ihm plötzlich von hinten ein E-Mountainbike-Fahrer näherte und ihn im Vorbeifahren wegstieß, heißt es im Polizeibericht.

Der Fußgänger stürzte hierbei verletzte sich leicht. Der E-Bike-Fahrer soll seine Fahrt mit den Worten "Was stehst Du da rum?" fortgesetzt haben, ohne sich um den gestürzten Fußgänger zu kümmern. Der 50-jährige Erkrather ging zunächst nach Hause und suchte am nächsten Morgen aufgrund starker Schmerzen einen Arzt auf. Anschließend erstattete er auf der Polizeiwache Erkrath Strafanzeige gegen den derzeit unbekannten flüchtigen Mountainbike-Fahrer. Der Fahrer wird von dem Fußgänger folgendermaßen beschrieben: zirka 60 Jahre alt, weißer Vollbart, sportliche Statur, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem Helm und Fahrradbekleidung.