Karnevalsfreunde der Brückstraße Erkelenz : Närrische Spendenübergabe mit Corona-Abstand

Erkelenz Karnevalsfreunde der Erkelenzer Brückstraße überreichten insgesamt 2100 Euro aus dem Verkauf von Fürstenstickern. Geld, das im Hospiz, auf der Kinder-Krebsstation oder im Kindergarten dringend gebraucht wird.

„Das Geld einfach nur so überweisen wollten wir nicht, ist uns der persönliche Kontakt zu den befreundeten Einrichtungen, die wir nun schon seit Jahren unterstützen, doch einfach zu wichtig“, meinte der Vorsitzende der Karnevalsfreunde der Brückstraße Erkelenz von 1991, Helmut Groob. Und fügte schmunzelnd hinzu, „auch wenn es dieses Mal mit erzwungenem Corona-Sicherheitsabstand der Fall war“. Die als Spezialisten zünftigen Kneipenkarnevals bekannten KFBler hatten in der Session 2019/20 wieder kräftig die Werbetrommel zum Verkauf von bunten Fürstenstickern gerührt, aus deren Addition am Ende vom Fürstenpaar Friedel und Andrea Bündgen das stolze Ergebnis von immerhin 2100 Euro bilanziert werden konnte.

Wurde die feierliche Spendenübergabe in den vergangen Jahren stets mit herzlichem Händedrücken in einem gemütliche Raum vorgenommen, handelte es sich aktuell bei der Übergabe der mit Geld bestückten Umschläge um eine Freiluftveranstaltung, denn man traf sich vor dem Hospiz in Erkelenz an der Tenholter Straße. Über jeweils 600 Euro freuten sich Christina Ide für das Hospiz Erkelenz und Ida-Marie Moll für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Aachen (Krebsstation Aachen). Wobei Hospizleiterin Christina Ide auf die „gerade jetzt für uns sehr schwierige Zeit“ hinwies, „weil durch den Ausfall vieler Veranstaltungen auch das für uns wertvolle Spendenaufkommen leidet“. Bedacht wurden auch wieder mit jeweils 450 Euro die Erkelenzer Kindergärten am Hagelkreuz und an der Brückstraße, für die die Leiterinnen Alexandra Wirtz und Rosi Steufmehl Dank sagten.