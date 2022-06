PSG Immerath​: Pfadfinder-Stamm pflanzt Bäume​ in Erkelenz

Erkelenz Insgesamt 167 Bäume pflanzten die Jugendlichen im Bistum Aachen nach Pfingsten. Daran beteiligte sich auch der PSG-Stamm und sorgte an zwei Stellen im Stadtgebiet für mehr Natur.

Im Bistum Aachen steht immer der Sonntag nach Pfingsten im Zeichen der Jugendarbeit. Was sonst gerne mit vielen Jugendgottesdiensten gefeiert wurde, nahm in diesem Jahr auch ganz ökologisch Gestalt an: 167 Bäume wurden im Bistum eingepflanzt. Acht davon durch den PSG-Stamm Immerath.

„Diese Bäume, die der BDKJ gestiftet hat, stehen jetzt und hoffentlich auch viele Jahre immer größer als Zeichen für die Jugendarbeit. Als im Winter die Bäume in die Kübel gesetzt wurden, hatte der Krieg in der Ukraine gerade angefangen“, erklärt Stammleiter Michael Kock. „Was wohl in zwei, drei Jahren sein wird mit dem Frieden in der Ukraine, wenn vielleicht schon das erste Mal geerntet werden könnte? Wir verstehen diese Bäume auch als Hoffnungszeichen.“