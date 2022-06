Integration in Kuckum : Begrüßungsnachmittag für ukrainische Flüchtlinge

Integration in Kuckum

Kuckum Erkelenzer Bürgerinnen haben alle Geflüchteten in Kuckum, Unterwestrich und Berverath eingeladen, um sie willkommen zu heißen. Für Kinder gab es Spiel- und Bewegungsangebote.

Spielende und lachende Kinder, Erwachsene, die an langen Tischen Kuchen essen und auf Englisch, Deutsch, Ukrainisch und Russisch plaudern: Dieses Stück Normalität konnten jetzt die ukrainischen Flüchtlinge aus den Erkelenzer Umsiedlungsdörfern bei einem Begrüßungsfest in Kuckum erleben. „Wir möchten unseren neuen Nachbarn zeigen, dass wir sie willkommen heißen und unterstützen möchten“, sagt Marita Dresen .

Mit Bürgerinnen aus den Erkelenzer Stadtteilen hatte sie das Fest am Feuerwehrgerätehaus organisiert und Einladungen auf Ukrainisch an alle Geflüchteten in Kuckum, Unterwestrich und Berverath verteilt. Unterstützung kam von der Erkelenzer Flüchtlingshilfe Ankommen, die das Fest finanzierte, und dem Kreissportbund, der Spiel- und Bewegungsangebote für die Kinder bereithielt.