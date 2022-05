Schrofmühle Rickelrath : Rheinischer Mühlenverband verlegt seine Geschäftsstelle

Bei der Jahreshauptversammlung des Rheinischen Mühlenverbandes wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Foto: Rheinischer Mühlenverband

Wegberg Nachdem der Verbandssitz in die Mühlenstadt verlegt wurde, wird die Geschäftsstelle künftig ebenfalls in Wegberg angesiedelt. Und zwar in der Schrofmühle Rickelrath.

(RP) Ursprünglich hätte die tagung des Rheinischen Mühlenverband (RMV) mit Sitz in der Mühlenstadt bereits vor mehr als zwei Jahren im Forum Wegberg stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies allerdings nicht möglich. Nun wurde die Jahreshauptversammlung, in deren Mittelpunkt die Neuwahl des Vorstandes stand, unter Leistung des Landesvorsitzenden Reinhold Pillich nachgeholt. Ein Grußwort sprach Bürgermeister Michael Stock.

Trotz der Coronazeit habe die Mitgliederzahl mit rund 150 stabil gehalten werden können, erläuterte der Vorsitzende in seinem Geschäftsbericht. Über 40 Mühlen-, Heimat- und Kulturvereine seien Mitglied, sodass der RMV insgesamt über 2000 Mühlenfreunde betreut, da zum Verbandszweck neben der Pflege und Erhaltung von Mühlen auch die Kultur- und Heimatkunde sowie die Heimatpflege gehöre.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Rudolf Büschges war Beleg für eine solide und seriöse Haushalts- und Finanzlage des Verbandes. Danach standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung: Einstimmig wiedergewählt wurde Reinhold Pillich als Vorsitzender, ebenso sein langjähriger Stellvertreter Theo Nilgen. Neuer Geschäftsführer ist Ferdinand Schmitz. Zu seinem Stellvertreter wurde Michael Scholten aus Rees gewählt. Schatzmeister bleibt Rudolf Büschges. Ebenso im Amt bestätigt wurde Ralf Hewig als Internet- und Mühlentagsbeauftragter. Der Vorstand wird durch vier Regionalvertreter komplettiert: Josef Jörissen (Kleve), Dr. Anne Meyer zu Düttingdorf (Ratingen), Ralf Hewig (Krefeld), Hermann Baumeister (Oberhausen), Hartwig Hören (Dülken).

Dem langjährigen Vorstandsmitglied Änne Driessen aus Nettetal wurde wegen ihrer außerordentlichen Verdienste für den Verband die Ehrenmitgliedschaft verliehen.