„Stand with Ukraine“ in Essen : Ukrainische ESC-Gewinnerin Ruslana singt mit Fahne in der Hand

„Stand with Ukraine“ in Essen

Ruslana Lyschytschko, ukrainische ESC-Gewinnerin von 2004, tritt bei der Benefizveranstaltung „Stand with the Ukraine“ auf, die ein Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen und den Flüchtlingen eine Auszeit bescheren sollte. Foto: dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Essen Die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2004, Ruslana, ist am Dienstag in Essen bei einer Benefizveranstaltung für ihr Heimatland aufgetreten. Rund 400 Zuschauer kamen auf dem Kennedyplatz zusammen. Auch viele Ukrainer waren vor Ort.

Die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2004, Ruslana, ist am Dienstag in Essen bei einer Benefizveranstaltung für ihr Heimatland aufgetreten. Die 49-Jährige sang vor etwa 400 Zuschauern auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt, begleitet von vier Tänzerinnen. Sie trug ein dunkles Lederkostüm - ganz ähnlich wie bei ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 - und hatte eine ukrainische Fahne in der linken Hand.