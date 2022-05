Hip-Hop : Tänzer aus Erkelenz holen Titel als Westdeutsche Meister

Erkelenz Gleich zehn Pokale gewannen die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzsportschule The Crew von Marvin Conen aus Erkelenz bei den Westdeutschen Meisterschaften im Hip-Hop. Viel Zeit zum Feiern bleibt ihnen allerdings nicht.

Der Tanzsportschule The Crew von Marvin Conen aus Erkelenz war bei der Westdeutschen Hip-Hop-Meisterschaft in Emsdetten erfolgreich. Marvin Conen selbst holte sich mit seiner Tanzpartnerin Celine Kruppa den Meistertitel im Erwachsenen-Duo. Ebenso gewann das zweite gestartete Duo bei den Junioren, Greta Kuchem und Ina Fertich.

Die Gruppen Shadow und Secret kamen ebenfalls als Westdeutscher Meister zurück. Die Formation Privacy wurde Vizemeister. In der Kategorie Junioren Solo Boys kämpfte Eduard Fedcenko bis zur Goldmedaille, die sich Greta Kuchem im Solo Battle sicherte und auch Vizemeisterin bei den Junioren Solo Girls wurde. Gianluca Sancillo eroberte in diesen beiden Kategorien (Battle und Solo) bei den Erwachsenen jeweils den Titel des Vizemeisters. Eva Küppers , Phil Buschmann , Ela Yildirim und Ximena Linnertz Cepeda starteten ebenfalls als Solo-Tänzer. Sie belegten die Plätze fünf bis zwölf. Und unter tobendem Applaus der mitgereisten Fans eroberten Leo Gehring , Christine Braf und Marcel Zajac bei der Inklusionsmeisterschaft die Herzen aller und die Plätze acht, 13 und 18.

Es bleibt allerdings nicht viel Zeit zu feiern, da sich alle für die TAF Deutsche Meisterschaft am 11. und 12. Juni in Norderstedt qualifiziert haben. Dorthin wird The Crew mit ihren Fans in einem vollbesetzten Doppeldecker-Bus reisen und ein wohl unvergessliches Wochenende erleben.