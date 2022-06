Erkelenzer Bürgergemeinschaft : Neuer Vorstand für BG Flachsfeld

Erkelenz Nach 18 Jahren als Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Flachsfeld hat Heinz Röbers Abschied vom Amt genommen. Bei der Mitgliederversammlung standen Neuwahlen an.

Die nächsten Projekte sind der Ausflug am 17. September nach Cochem, der Sankt Martinsumzug am 5. November und die Weihnachtsfeier am 4. Dezember. Die Flachsfelder freuen sich hierzu über Interesse und Anmeldungen. (RP)