Mieten, Versorgung, Personal : Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge kostet Düsseldorf fast 100 Millionen Euro

Oberbürgermeister Stephan Keller (r.) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche bei der Eröffnung eines Apartmenthauses für Frauen mit Kindern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Düsseldorf gehört zu den häufigsten Zielen von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet. Nun legt die Stadt erstmals eine Abrechnung vor.

Die Stadt Düsseldorf rechnet damit, dass die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine im laufenden Jahr fast 100 Millionen Euro kosten wird. Die Landeshauptstadt, die zu den deutschen Hauptzielen für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet gehört, bestreitet damit unter anderem das Anmieten von Unterkünften und die kurzfristig geschaffene Infrastruktur wie die Anlaufstelle für Neuankömmlinge am Hauptbahnhof.

In einer Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats beziffert die zuständige Beigeordnete Miriam Koch die geschätzten Ausgaben bis Jahresende auf rund 96,3 Millionen Euro. Rund 69 Millionen davon wird voraussichtlich die Stadt Düsseldorf übernehmen, der Rest wird von Bund und Land erstattet. Der Stadtrat muss das Budget am 23. Juni bewilligen. Dies gilt als Formsache.

Info Hilfspakete für Czernowitz Aktion Stadt und Caritas planen gemeinsam mit hunderten Ehrenamtlichen von 15. bis 20. Juni 10.000 Pakete im Warenwert von je rund 10 Euro zu packen und in die Düsseldorfer Partnerstadt Czernowitz in der Ukraine zu versenden. Helfer Für die Aktion werden bis zu 1.000 Freiwillige gesucht, die dabei helfen, die Pakete zu packen. Interessierte können sich mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse über die Homepage des Caritas-Verbandes melden:

www.caritas-duesseldorf.de

Düsseldorf gehört zu den deutschen Städten mit den größten ukrainischen Communitys. Auch daher steuern seit Kriegsbeginn viele Flüchtlinge die Stadt an. 3.510 Geflüchtete aus der Ukraine werden derzeit kommunal untergebracht. Wie viele zusätzlich privat untergekommen sind, ist nicht bekannt. Die Stadt schätzt die Gesamtzahl der ukrainischen Flüchtlinge in Düsseldorf auf 7.640 Menschen. Darüber hinaus wurden 4.087 Personen zur Unterbringung in andere Kommunen weitergeleitet.

Nun wird der Politik erstmals eine Abrechnung vorgelegt, da die Verwaltung aus formalen Gründen eine Zustimmung für die Mehrausgaben braucht. Koch rechnet dabei die bis Ende Mai real geleisteten Ausgaben von 13,2 Millionen Euro auf das gesamte Jahr hoch. Dadurch soll die Kämmerei die Freigabe erhalten, die entsprechenden Ausgaben überplanmäßig zu buchen. Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten, was auch die Dezernentin betont. Je nach Kriegsverlauf könnte sich die Lage schnell ändern. Andererseits sank zuletzt die Zahl der Neuankünfte deutlich, daher könnten Posten niedriger ausfallen.

Der größte Posten ist der Wohnraum. Da die eigenen Wohnheime bereits belegt waren und hoher Zeitdruck bestand, hat Düsseldorf vor allem Hotelzimmer angemietet. In 67 Hotels werden die Flüchtlinge derzeit untergebracht. Allein dafür werden bis Jahresende der Prognose zufolge 37,8 Millionen Euro fällig. Dazu kam die Notunterkunft in einer Messehalle. Diese Anfang Mai ausgelaufene Notmaßnahme hat 6,5 Millionen Euro gekostet.

Der zweite hohe Posten ist die Verpflegung der rund 3500 Menschen in den Hotels. Rund 28,7 Millionen Euro kostet die Versorgung mit drei Mahlzeiten. Die Stadt begründet dieses Vorgehen mit fehlenden Kochmöglichkeiten und der in vielen Fällen noch nicht bestehenden Zahlung von Sozialleistungen. Dadurch sei eine Selbstversorgung nicht möglich.

Die Düsseldorfer Stadtspitze hat seit Kriegsbeginn wiederholt die Solidarität mit der Ukraine betont. So legte Düsseldorf gleich nach dem Angriff die traditionsreiche Städtefreundschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau auf Eis und hat inzwischen eine Freundschaft mit der ukrainischen Großstadt Czernowitz ausgerufen. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte auch mehrfach betont, dass Düsseldorf Verantwortung für die Versorgung von Flüchtlingen übernehmen will. Da es anfangs keine zentrale Verteilung der in Deutschland ankommenden Menschen gab, steuerten viele von ihnen Großstädte an. Düsseldorf war dabei auch deshalb ein häufiges Ziel, da es ein Generalkonsulat der Ukraine gibt.

Zu den größeren Ausgaben gehört etwa auch der Einsatz von Security in Unterkünften und am Info-Point. Hier werden 7,2 Millionen Euro kalkuliert. 3,3 Millionen Euro werden für sonstiges Personal fällig. Unterstützung leistet die Rheinbahn: Die Stadttochter übernimmt etwa kostenlos den Transport von Flüchtlingen zu den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.