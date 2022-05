Erkelenzer Stadtgutschein : Angebot wird deutlich ausgebaut

Die Initiatoren und Sponsoren präsentieren den neuen Stadtgutschein. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Der Erkelenzer Stadtgutschein bietet seit einem halben Jahr mit über 30 Akzeptanzstellen in Erkelenz vielfältige Möglichkeiten – in Geschäften einkaufen, Dienstleistungen nutzen, Kaffee trinken oder Essen gehen ist mit Gutschein kein Problem. In diesem Jahr soll der Erkelenzer Stadtgutschein weiter ausgebaut werden.

„Der Stadtgutschein ist eine innovative Lösung, um Bürgerinnen und Bürgern Heimat-Shoppen schmackhaft zu machen. Gleichzeitig bietet er für Geschäftsinhabende Vorteile“, freut sich Bürgermeister Stephan Muckel.

Der von den Lokalpionieren des Netzwerks „Dein Erkelenz“ gemeinsam mit dem Stadtmarketing entwickelte Gutschein basiert auf dem führenden System zur Verwaltung lokaler Stadtgutscheine. Das System ermöglicht Geschäftsinhabenden unter anderem die Nutzung des Stadtgutscheins als steuerfreie Sachbezugskarte für Mitarbeitende.

„In diesem Jahr geht es verstärkt darum, weitere Akzeptanzstellen zu gewinnen und den Stadtgutschein unter den Bürgerinnen und Bürgern noch bekannter zu machen“, erklärt Karin Jentgens vom Erkelenzer Stadtmarketing. Der Stadtgutschein kann online oder bei lokalen Ausgabestellen erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.stadtgutschein-erkelenz.de/.

