Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Einbrecher dringen in mehrere Häuser ein

Die Polizei sucht nach Hinweisen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land In Hückelhoven und Erkelenz gab es gleich mehrere Einbrüche. In Wassenberg hat währenddessen eine kleine Person die Außenspiegel mehrerer Autos abgetreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einbrecher dringen in Häuser ein In Hückelhoven sind Einbrecher am Donnerstag in zwei Wohnungen eingedrungen – auf der Bauerstraße und auf der Graf-Beust-Straße. Die erste Tat muss zwischen 10 und 11 Uhr, die zweite zwischen 10.30 und 19 Uhr begangen worden sein, wie die Polizei mitteilt. Gestohlen wurde jeweils Bargeld. Derzeit wird ermittelt, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Auch in Erkelenz haben Einbrecher zugeschlagen: Sie drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in ein Haus auf der Beecker Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas fehlt, ist noch unklar.

Motorrad gestohlen Ein Keller war hingegen in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Dieben in Schaufenberg. Die Täter drangen in ein Mehrfamilienhaus auf der Jägerstraße ein, indem sie gewaltsam die rückwärtige Kellertür öffneten. Sie stahlen ein Motocross-Rad und ein Kinderquad.

Autos beschädigt In Wassenberg hat ein Unbekannter am späten Donnerstagabend drei Autos auf der Erkelenzer Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Anwohner gegen 23.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Er sah auf der Straße einen Mann, der gerade gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens trat. Der Mann flüchtete in Richtung Gladbacher Straße. Er war etwa 1,60 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Insgesamt stellte die Polizei Beschädigungen an drei Autos fest, jeweils an den rechten Außenspiegeln. Nun sucht sie nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich per Telefon unter 02452 9200 melden. Hinweise können auch online beim Polizeiportal polizei.nrw gegeben werden.

(RP)