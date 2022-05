Kreis Heinsberg : Apotheker warnen vor Zecken in der Region

Erkelenzer Land Die Parasiten breiten sich auch in NRW zunehmend aus. Apotheker Jörg Haßiepen erklärt, wie man sich schützen kann und wie effektiv Impfungen und Cremes sind.

Mit steigenden Temperaturen steigt im Rheinland auch die Gefahr für Zeckenbisse. Die Parasiten breiten sich in Deutschland zunehmend aus und können gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen, warnen nun die Apotheker im Kreis Heinsberg. Das Robert-Koch-Institut hat nun sechs weitere Regionen in Deutschland zu FSME-Risikogebieten erklärt, darunter erstmalig auch Regionen in Nordrhein-Westfalen. Auch wenn der Kreis Heinsberg nicht als Risikogebiet gilt, warnt der Jörg Haßiepen, der die Enten-Apotheke in Wegberg betreibt und Sprecher der Kreisapotheker ist.