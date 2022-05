In Erkelenzer Innenstadt : Herrenmoden Möller feiert 25-jähriges Bestehen

In Erkelenzer Innenstadt

Erkelenz Der Herrenausstatter öffnete 1996 auf der Kölner Straße sein erstes Geschäft und holt nun das Jubiläum nach. Herbert Möller erklärt, was in Zeiten des Online-handels besonders wichtig ist.

Ein Doppel-Jubiläum mit Seltenheitswert: Vor mehr als 25 Jahren öffnete Herrenmoden Möller an der belebten Kölner Straße in Erkelenz seine Pforten, seit 50 Jahren ist Inhaber Herbert Möller in der Herrenbekleidungs-Branche tätig.