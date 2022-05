Bei Hückelhoven: Auto brennt an der A46 aus und sorgt für langen Stau​

Hückelhoven Die enorme Rauchentwicklung war von Weitem zu erkennen. Auch auf der Gegenfahrbahn sorgte sie für eine Beeinträchtigung der Sicht und stellte eine Gefahr dar.

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Hückelhoven gegen 17 Uhr zu einem Autobrand gerufen. Auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg war aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Da in der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst bei der Abfrage die genaue Örtlichkeit nicht benannt werden konnte, wurden die Kräfte aus Erkelenz sowie Hückelhoven in Marsch gesetzt.