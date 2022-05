Kampfabstimmung, Teile des Vorstandes nicht entlastet : So turbulent war die Vorstandswahl im Fußballkreis Heinsberg

Michael Kranz (4.v.l.) führt als Vorsitzender den zehnköpfigen Vorstand an. Berufsbedingt fehlten aber zwei der neuen Vorstandsmitglieder auf dem Kreistag. Foto: Emonds/Mario Emonds

Fussballkreis Michael Kranz ist der neue Vorsitzende des Fußballkreises Heinsberg. In der geheimen Abstimmung setzt er sich mit 185:64 Stimmen sehr klar gegen Heino Hamel durch, den Kandidaten des alten Vorstands. Mächtig Wirbel hat der zurückgetretene alte Schatzmeister ausgelöst. FVM-Schatzmeister Ewald Prinz erläutert die Hintergründe.

Bis kurz vor Beginn des Kreistags stand Michael Kranz am Eingang der Oberbrucher Festhalle und begrüßte die ankommenden Delegierten der Vereine – die meisten kannte er eben. Schon da strömte der 44-Jährige merkliche Zuversicht aus, die Wahl zum neuen Vorsitzenden des Fußballkreises Heinsberg gegen Heino Hamel zu gewinnen – knapp zweieinhalb Stunden später war es amtlich: Mit 185:64 Stimmen (bei einer Enthaltung) beerbte Kranz den nach 15-jähriger Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierenden Eduard Meinzer und ist damit nach Josef Füßer (2001 bis 2007) und eben Meinzer (2007 bis 2022) der dritte Vorsitzende des 2001 aus den Altkreisen Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen entstandenen Fusionskreises Heinsberg.

FVM-Vizepräsident Hans-Christian Olpen (r.) gratuliert Michael Kranz zu seiner Wahl zum Kreis-Vorsitzenden. Foto: Emonds/Mario Emonds

„Es ist Zeit für einen grundlegenden Wechsel. Gemeinsam sind wir stark“, erklärte Kranz unter großem Jubel im Saal nach seiner Wahl. Danach führte er sehr zügig durch die weiteren Wahlen – und durfte am Ende frohlocken: „Mein erstes Ziel habe ich schon mal erreicht: Ich wollte den Kreistag bis 22 Uhr beendet haben“ – da war es nach knapp drei Stunden Kreistag exakt 21.56 Uhr.

INFO So sieht der Kreisvorstand nun aus Vorsitzender Michael Kranz

2. Vorsitzender Ralf Wendt Geschäftsführer Roman Achilles Schatzmeister Andreas Seidler Vorsitzender Spielausschuss

Stefan Cüster Frauenbeauftragte Kim Dahlmanns Vorsitzender Jugendausschuss Konrad Bohnen Vorsitzender Schiedsrichter-Ausschuss Dennis Josef Schmitz Beauftragter Freizeit- und Breitensport Jan Jansen Vertreter Junge Generation

Jonas Benndorf

Neben den Vorstandswahlen (siehe Info) interessierte die Delegierten natürlich vor allem auch die künftige Zusammensetzung des nun von Stefan Cüster als Nachfolger des nicht mehr kandidierenden Josef Küppers geleiteten Spielausschusses. Wie von Kranz im Gespräch mit dieser Redaktion zuvor schon angekündigt, arbeiten neben Helmut Sildatke in diesem Ausschuss nun neu auch Tim Wallrafen und Marcel Caron als Staffelleiter mit. Vorsitzender des Sportgerichts ist weiterhin Jörg Markmann, als Beisitzer amtieren hier Alexander Bonnes, Nicole Schäfers, René Goertz und Vincent Sausen.

Ein bekanntes Gesicht aus dem Erkelenzer Land gehört nun ebenfalls dem quasi erweiterten Vorstand an: Routinier Uli Höfels unterstützt den neuen Freizeit- und Breitensportbeauftragten Jan Jansen. Als Kassenprüfer fungieren Harald Friedsrichs, Christopher Schiwietz und als Ersatz Kai Lengersdorf.

Auf dieses Trio wird weit mehr Arbeit als bislang zukommen, wie die völlig überraschten Vereinsvertreter in der Dreiviertelstunde vor den Wahlen erfahren mussten. Denn da erläuterte Ewald Prinz, Schatzmeister des Fußball-Verbands Mittelrhein (FVM), der gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten Hans-Christian Olpen nach Oberbruch gekommen war, Versäumnisse, fehlerhafte Buchungen und vor allem aber auch ein spezielles Fehlverhalten des bisherigen Schatzmeisters, der deswegen am 26. April auch zurückgetreten war.

Laut Prinz habe der frühere Schatzmeister in mehreren Tranchen insgesamt 7600 Euro in den Jahren 2019 und 2020 an „Überbrückungsgeldern“ vom Kreiskonto auf sein eigenes Konto überwiesen und diese auch so gekennzeichnet. Aufgefallen waren die Überweisungen im Rahmen einer Kassenprüfung im April 2022 vor dem Kreistag.

Bis zum 16. Dezember 2020 habe der frühere Kreisschatzmeister dann die als „Rückführung“ bezeichnete volle Summe aufs Kreiskonto zurücküberwiesen. „Ein Vermögensschaden ist dem FVM also nicht entstanden. Es gibt auch keine ungeklärten Geldflüsse, ebenso liegt kein Vertuschungsversuch vor. Dem früheren Schatzmeister tut das Ganze auch sehr leid“, erklärte Prinz. Wohl attestiere ein erstes Gutachten einer vom FVM beauftragten Köln/Bonner Kanzlei eine „gravierende Pflichtverletzung“.

Der FVM habe diese Angelegenheit vor allem auch deswegen zur Verbandssache erklärt, da die Fußballkreise rechtlich unselbstständig seien – quasi der Souverän ist also der Verband. Deswegen sei die Kassenprüfung durch die vom Kreis beauftragten Kassenprüfer auch abgebrochen worden. Darum kümmert sich jetzt der Verband – das Ergebnis wird auf dem Verbandstag in Hennef am 18. Juni präsentiert. Nach einiger Diskussion wurde deswegen der Vorstand im Gesamten zwar entlastet, nicht aber der Schatzmeister und die zu klärenden Angelegenheiten.

Auf Nachfrage eines Vereinsmitglieds erklärte Olpen, inzwischen zum Versammlungsleiter gewählt, dass der Verband aktuell zwar noch die Möglichkeit einer Strafanzeige in Betracht ziehe, davon aber wohl eher absehen werde: „Die Wiedergutmachung des Schadens ist noch vor der Aufdeckung erfolgt. Eine persönliche Notlage hat zu diesem Fehler geführt.“

„Als wir das erfahren haben, war das so ein Tag, an dem man in ein Loch versinken möchte. Es bleibt ein klarer Fehltritt. Er bedauert das zutiefst, und das glaube ich ihm auch. Ich bin sicher, dass wir im Vorstand eine andere Lösung gefunden hätten, wenn er sich uns anvertraut hätte“, merkte Meinzer dazu an.