SV Helpenstein und Rasensport Brand : So spannend ist der Aufstiegskampf um die Landesliga

Der SV Helpenstein, hier im Duell mit SG Union Würm-Lindern, hat gute Karten in die Landesliga aufzusteigen. Der Endspurt in der Liga wird spannend. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Zum Endspurt der Bezirksliga ist der SV Helpenstein weiterhin ungeschlagen, befindet sich mit Rasensport Brand in einem engen Rennen um den Aufstieg. Wie der Zweikampf weitergeht, hängt auch von der Regionalliga West ab.

Von Herbert Grass

Das enge Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, zwischen Rasensport Brand und dem SV Helpenstein biegt so allmählich auf die Zielgerade ein. Noch hat Brand mit bereits 24 ausgetragenen Partien und 62 Punkten die Nase vorn, erst 23 Begegnungen hat Helpenstein gespielt, hat 59 Punkte, und ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen.

SV Helpensteins Trainer André Lehnen geht davon aus, dass sein Team das auch am Sonntag, nach dem Heimspiel gegen Jugendsport Wenau, noch ist. Dass Brand zur gleichen Zeit in Waldenrath/Straeten strauchelt, glaubt Lehnen eher nicht. Der SV Helpenstein wird zudem gegen Wenau, dem einzigen Vertreter des Fußball-Kreises Düren in der Staffel 4, gehandicapt auflaufen, haben sich doch aktuell gleich vier Akteure wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen. Wird die Hürde Wenau dennoch erfolgreich genommen, wird sich wohl alles auf den Showdown nächste Woche in Aachen-Brand konzentrieren, wenn das Duell zwischen Rasensport Brand und dem SV Helpenstein ansteht.

INFO Das Restprogramm der Teams SV Helpenstein JS Wenau (H) 15.05 Rasensport Brand (A) 22.05 1. FC Heinsberg-Lieck (H) 29.05 Germania Eicherscheid (A) 06.06 Waldenrath-Straeten (H) 12.06 Rasensport Brand Waldenrath-Straeten (A) 15.05 SV Helpenstein (H) 22.05 TuS Rheinl. Dremmen (A) 29.05 FC Roetgen (H) 06.06 spielfrei 12.06

Da wird sich laut Trainer Lehnen im absoluten Topspiel wohl auch entscheiden, wer Meister der Liga wird, und in die Landesliga aufsteigt. Weil der Bonner SC neben dem FC Wegberg-Beeck wohl aus der Regionalliga absteigen wird – Bonn spielt am Samstag zu Hause gegen RW Oberhausen, und die um drei Punkte besser platzierte Reserve von Borussia Mönchengladbach tritt bei Fortuna Düsseldorf II an – steigen nur die Meister der vier Bezirksliga Staffeln des FVM auf. Bei einer anderen Abstiegskonstellation in der Regionalliga hätte auch der beste Tabellenzweite aus der Bezirksliga die Chance auf den Aufstieg. Das wäre nach aktueller Rechnung in den vier Bezirksligen nämlich der SV Helpenstein.

„Sollten wir es nicht schaffen aufzusteigen, haben wir dennoch eine tolle Saison gespielt“, meint SV-Trainer André Lehnen vor der Heimpartie gegen Wenau. „Wir sind immer noch ungeschlagen, haben die ganze Saison nur ein Spiel verloren, und das war im Mittelrheinpokal bei Alemannia Aachen auf dem Tivoli mit 0:2“. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga 2020, ist die jetzige Spielzeit übrigens die erste Saison in der höheren Klasse, die der SV Helpenstein wohl auch zu Ende Spielen kann. Corona hatte auch den Drei-Dörfer-Club, der sich erst 1991 aus den Vereinen SV Arsbeck, SV Wildenrath, BW Dalheim gebildet hat, ausgebremst.