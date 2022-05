Kreismeisterschaft erfreut sich großer Beliebtheit : Wie der VC Ratheim die Beachvolleyball-Turniere etabliert

Beachvolleyball Viele Jahre hat sich kein Organisator für Beachvolleyball-Turniere in der Umgebung gefunden. Im vergangenen Jahr hat der VC Ratheim das beliebte Event nun wieder aufleben lassen und es bereits nach einem Jahr wieder etabliert.

Zum Auftakt des Sommers im Sand hat der VC Ratheim bereits einen Höhepunkt erlebt, denn wie schon im vergangenen Jahr hat der Verein am Wochenende die offenen Kreismeisterschaften Aachen-Düren-Heinsberg ausgerichtet. Philipp Jantzen ist als Hauptorganisator durchweg zufrieden mit der Veranstaltung: „Das Turnier war so, wie wir uns es auch vorgestellt hatten, und ist für uns als Ausrichter perfekt gelaufen. Das haben uns auch die anderen Teilnehmenden rückgemeldet“. Die Kreismeisterschaft hatte der VC erst im letzten Jahr wieder etabliert, nachdem sie zuvor mangels bereitwilliger Organisatoren lange pausiert wurde.

Wortwörtlich in den Sand gesetzt hat der VC Ratheim um Philipp Jantzen nun aber ein Herren- und Damenturnier auf B-Niveau. Beim vergangenen Mal hatte es keinen Wettkampf der Frauen gegeben, da sich zu wenige Anmeldungen eingefunden hatten. Dieses Jahr waren beide Turniere mit je 16 startenden Teams eigentlich komplett ausgebucht, bei den Damen gab es jedoch krankheitsbedingt zwei kurzfristige Absagen. Dass die Kreismeisterschaft so attraktiv für die Volleyballer und Volleyballerinnen ist, erklärt Jantzen zum einen mit den begrenzten Startplätzen bei Beachvolleyballturnieren – auch aufgrund von Corona –, zum anderen mit dem Preisgeld: „Bei den Spielen im Sand bekommen die Teilnehmenden meist nicht mehr als das Startgeld wieder raus. Wir sind sehr froh über unseren Sponsor, durch den die Meisterschaft auch beliebt wurde“. Dank der Unterstützung von der Kreissparkasse Heinsberg konnte für das Damen- und Herrenturnier jeweils 300 Euro für die Platzierungen ausgeschüttet werden, was im Wettkampf für umso größere Ambitionen sorgte.

Wie hoch das Niveau der Spielenden war, ließ sich besonders beim Turnier der Herren erkennen: Die Mannschaften spielten drei Stunden länger als geplant, da ungewöhnlich viele Partien erst im dritten Satz entschieden wurden. Besonders spannend war auch das Finale, das erst im Tiebreak mit einem Endstand von 27:25 gewonnen wurde – nach den Turnierregelungen enden die Spiele eigentlich nach 15 Punkten, es müssen allerdings zwei Punkte Abstand herrschen. Am Ende konnten zwei Volleyballer aus Haldern-Herbeck und Gütersloh den Titel der Herren für sich behaupten, bei den Damen ergab sich für zwei Spielerinnen vom PTSV Aachen der Meistertitel. Die weiteste Anreise nahm ein Team aus Luxemburg auf sich: Weder im Land selbst noch in Rheinland-Pfalz gibt es viele Turniere im Beachvolleyball, sodass die wenigen Wettkämpfe meist so gut besucht sind. Aus diesem Grund kennen sich die meisten der Teilnehmenden, was für eine gewohnt lockere Stimmung auf und im Sand sorgte.