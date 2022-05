Mönchengladbacher mit 78 Jahren verstorben : Der Handball der Region trauert um Rolf Mayer

Handball Rolf Mayer hat als langjähriger Vorsitzender des Handballkreises Mönchengladbach viel für den Sport geleistet. Nun ist Mayer, der zudem Geschäftsführer beim Rheydter TV war, im Alter vom 78 Jahren verstorben.

Im Jahr 1958 kam der in Mönchengladbach geborene Rolf Mayer zum Rheydter TV und fing dort mit dem Handball an „Ich war kein Supersportler, habe nur in der A-Jugend und dann in der Reserve des RTV gespielt“, sagte Mayer 2016 in einem Gespärch mit unserer Redaktion.