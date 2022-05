Erste Großveranstaltung des Jahres : Was die Erkelenzer bei Bike‘n‘BBQ erwartet

Impression von einem früheren Fahrradfrühling. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Was hinter dem neuen Erkelenzer Event „Bike‘n‘BBQ“ steckt. Die Veranstaltung findet am kommenden Wochenende in der Innenstadt statt.

In Erkelenz wird am kommenden Wochenende nicht nur gewählt, auch die erste Großveranstaltung des Jahres steht an. Bei „Bike‘n‘BBQ“ handelt es sich um eine Neuauflage. Die Stadt kombiniert nicht nur den Fahrradfrühling mit der Grillmeisterschaft, sondern hat die Veranstaltung runderneuert. Am Samstag und am Sonntag laden zahlreiche Aktionen zum Verweilen in der Stadt ein. Die Innenstadt präsentiert sich nahezu autofrei, frühlingshaft geschmückt und mit vielfältigem Programm. Mit Booster und dem Lagerfeuer Trio kommen außerdem zwei der wohl erfolgreichsten Bands der Region nach Erkelenz.

Auf dem Markt lädt der Grillweltmeister und Buchautor Oliver Sievers an beiden Tagen zum Live Cooking zum Mitmachen und Probieren ein und gibt Tipps rund ums Grillen, am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte geöffnet. Erkelenzer Gastronomen bieten am Alten Rathaus ihre Köstlichkeiten an. Die Freiwillige Feuerwehr präsentiert am Kölner Tor, welches Verhalten im Falle eines Grillbrands richtig ist.

Die Stadt Erkelenz plant derzeit eine Zukunft, in der das Fahrrad eine deutlich größere Rolle im Stadtbild spielen soll. Dazu wird an mehreren Städten von der Stadt selber, aber auch vom ADFC, der Westverkehr, der Polizei und Fahrradhändlern informiert. Pfarrer Werner Rombach segnet am Sonntagmorgen Fahrräder.

Geplant sind auch Radtouren, etwa die Schloss- und Klostertour am Samstag um 13.30 Uhr ab dem Alten Rathaus oder die „Erkelenz auf einen Blick“-Tour am Sonntag um 13.30 Uhr. Am Sonntag um 15 Uhr ist zudem auch eine Fahrrad-Demo der „Kidical Mass“ geplant – vor allem (aber nicht ausschließlich) junge Menschen sind hier angesprochen und wollen sich für kinderfreundliche Innenstädte einsetzen.

Am Amtsgericht präsentiert sich am Samstag der erst im vergangenen Jahr gegründete Erkelenzer Skateverein, der unter anderem eine Halfpipe aufstellen wird. Am Sonntag wird dann eine Minramp aufgebaut.

Der Erka-Bus bringt die Besucher an beiden Tagen kostenlos zum Fest. Das Zentrum wird gleichzeitig für Autos nahezu zur Tabu-Zone, einige Straßen sind für den Verkehr gesperrt. Wer nicht mit dem Fahrrad kommen möchte oder kann, der sollte die zentralen Parkplätze rund um den Stadtkern nutzen.

Parallel findet auf Haus Hohenbusch am Samstag und Sonntag auch das Kräuterfest statt. Dort gibt es unter anderem Vorträge zu Heilkräutern und deren Wirkung, eine Kräuterwerkstatt und mehrere Führungen, auch ein Imker erläutert sein Handwerk.

(RP)