Klar, diese mächtige Blutbuche steht bereits heute unter Schutz. Izy Dora, die hier den gewaltigen Stamm an der Blutbuchen-Allee im Ian-Hamilton-Finlay-Park umarmt, sind Bäume wichtig. Jeden Tag fährt die Grevenbroicherin mit ihrem Fahrrad an der mächtigen Blutbuche vorbei, außerdem hat sie in der Nähe geheiratet. Foto: C. Kandzorra Foto: Kandzorra, Christian