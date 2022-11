Unklare Situation : SPD fordert Bericht über Lage der Erkelenzer Senioren

Die SPD möchte genauere Auskünfte zu Senioren in der Stadt (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Erkelenz Die neugegründete Arbeitsgruppe 60+ in der Fraktion möchte, dass die Stadt verstärkt auf die Bedürfnisse von Senioren eingeht. Dafür brauche es zunächst ein Lagebild.

Die Erkelenzer SPD fordert einen Bericht zur Lage der Seniorinnen und Senioren in der Stadt. Das ist das Ergebnis des ersten Workshops der Arbeitsgemeinschaft (AG) 60+, die sich im vergangenen Jahr innerhalb der Partei gegründet hatte.

„Wir haben uns einen ganzen Vormittag Zeit genommen, die verschiedenen Problemlagen von Seniorinnen und Senioren in Erkelenz zu diskutieren“, erklärt der SPD-Ratsherr und AG-Vorsitzende Dieter Spalink. Dabei sei klar geworden, dass zwar viele hilfreiche Institutionen und die wesentlichen Strukturen der Betreuung bekannt seien, es aber kaum verlässlichen Informationen etwa zur demografischen Entwicklung, sozioökonomischen Lage, Wohnsituation oder zu konkreten Bedarfen und Wünschen der Senioren gebe. Aus anderen Kommunen gebe es zahlreiche Beispiele für solche Berichte. Habe man einen solchen Bericht, so Spalink, seien die Möglichkeiten zur Verbesserung der Seniorenbetreuung und eines möglichst selbstbestimmten Lebens in Erkelenz „konstruktiver analysierbar“.