Fahndung der Polizei Mönchengladbach : Diese Frau soll eine Seniorin gefesselt und beraubt haben

Mönchengladbach Als „Paketboten“ verschafften sich eine Frau und ein Mann im September Zutritt zur Wohnung einer 65-jährigen Mönchengladbacherin. Sie überwältigten die Seniorin, zogen ihr eine Stofftasche über den Kopf und hielten sie fast eine Stunde lang fest. Nun liegt das Phantombild zu einer Täterin vor.

Eine Frau und ein Mann hatten am Tattag gegen 10.40 Uhr bei der 65-Jährigen geklingelt, die an der Straße Puttschen wohnt. Die Frau öffnete die Haustür und wartete an der Wohnungstür auf die fremden Besucher. Dort kam ein Paar an. Die Frau hielt ein Paket in der Hand und erklärte, sie seien Boten und hätten eine Zustellung für einen Nachbarn. Dann drängte das Duo die 65-Jährige plötzlich mit Gewalt in ihre Wohnung zurück, fesselte sie mit mitgebrachten Kabelbindern und zog ihr eine Stofftasche über den Kopf. Während eine Person die 65-Jährige festhielt, durchsuchte die zweite Person alle Räume.