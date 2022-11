Übersicht : Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2022 in Erkelenz und Umgebung

Das Erkelenzer Adventsdorf zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Traditionell gibt es in der Adventszeit in Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven und Wassenberg Weihnachtsmärkte. Wann und wo man dieses Jahr Glühwein und Winterstimmung genießen kann.

Nachdem im vergangenen Jahr die Weihnachtsmärkte Deutschlandweit noch einem strengen Hygienekonzept untergeordnet waren, sieht es so aus, als wenn in diesem Winter wieder beinahe unbeschwert gefeiert werden kann. Wir fassen zusammen, welche Weihnachtsmärkte im Erkelenzer Land geplant sind.

Erkelenz

Adventsdorf Rund um das Alte Rathaus öffnet das Erkelenzer Adventsdorf von Montag, 21. November, bis Freitag, 23. Dezember. Der rustikale, kuschelige Charme des Dorfs und der Duft von Lavendel und Zimt ziehen jedes Jahr viele Besucher an. Es gibt einen Ausschank, Speisen, Kunsthändler und überdachte Sitzmöglichkeiten. Auch Bands und Künstler treten im Lauf der Wochen immer mal wieder im Adventsdorf auf.

Weihnachtsdorf Gerderhahn Nicht minder charmant geht es in Gerderhahn zu. Nach langer Corona-Pause wird dort am 12. und 13. November von jeweils 11 bis 18 Uhr wieder das Weihnachtsdorf geöffnet. Entlang der ganzen Ortsdurchfahrt bieten 70 Aussteller auf den Höfen ihre Produkte und Speisen an, in der Mehrzweckhalle gibt es ein Kuchenbuffet. Und: Die Erlöse gehen an die Erkelenzer Tafel.

Wegberg

Winterdorf und Adventsmärkte Das Wegberger Winterdorf auf dem Rathausplatz hat vom 25. November bis zum 23. Dezember geöffnet, dienstags bis donnerstags ab 17 Uhr und freitags bis sonntags ab 15 Uhr. Statt einer Eisbahn zum Schlittschuhlaufen wird es nur eine Trockenbahn für die Bierkasten-Curling-WM geben. Der Adventsmarkt der Werbegemeinschaft findet am 26. und 27. November mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt. Auch im Klosterhof des ehemaligen Karmeliterklosters wird es einen Adventsmarkt mit Rahmenprogramm geben: am Samstag, 26. November, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 19 Uhr.

„Beeck leuchtet“ Der Termin für das beliebte Weihnachtsmarkt auf dem historischen Beecker Kirchplatz ist wie immer das zweite Adventwochenende. Eröffnet wird der Markt am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr, und er endet am Sonntag, 4. Dezember, gegen 18 Uhr mit dem Besuch des Nikolauses.

Roaner Weihnachtsdorf Zusammen mit allen Ortsvereinen aus Rath-Anhoven organisiert die KG Laakebüll in diesem Jahr erstmals das „Roaner Weihnachtsdorf“. Am Samstag, 19. November, lädt es von 14 bis 20.30 Uhr an der Josef-Loogen-Straße neben der Kirche St. Rochus und dem Kindergarten zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein.

Hückelhoven

Haldenzauber Vom 25. November bis 8. Januar erstrahlt die Millicher Halde wieder. Trotz großer Kritik wird der Haldenzauber auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Es wird eine neue Inszenierung geben, dabei dreht sich der Haldenzauber um Junker Reinhold zu Hückelhoven, der gerne das schönste und bedeutendste Anwesen in der Region besitzen möchte. Diese Tour, die tief in die Stadtgeschichte eintaucht, ist an manchen Stellen sogar interaktiv.

Weihnachtsmarkt Die Stadt lädt die Besucherinnen und Besucher zudem auch zum Weihnachtsmarkt ein, der vom 26. November bis 4. Dezember stattfinden wird, wie das Stadtmarketing mitteilt.

Wassenberg

Adventszauber An allen vier Adventswochenenden plant der Gewerbeverein Wassenberg den Adventszauber. Die beiden ersten Wochenenden – 26. und 27. November sowie 3. und 4. Dezember – finden am Roßtorplatz statt. Die Besucherinnen und Besucher sind samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr willkommen. Am 4. Dezember findet zudem der verkaufsoffene Sonntag statt. am dritten und vierten Adventswochenende – 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember – lädt die Taverne am Gondelweiher zum Adventszauber ein. Auch hier gelten die Zeiten wie am ersten und zweiten Wochenende. Auch die beiden Freitagen, 9. und 16. Dezember, jeweils 17 bis 22 Uhr, werden in den Adventszauber miteinbezogen.

