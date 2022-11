Ziviler Ungehorsam : Diözesanrat Aachen eröffnet Büro im besetzten Lützerath

Lützerath Mit der Aktion zivilen Ungehorsams wollen verschiedene Verbände ein Zeichen für den Erhalt des Dorfes und gegen die Energiepolitik der NRW-Landesregierung setzen. Am 12. November ist eine Demonstration geplant.

Bis Ende November sei die Mahnwache in Lützerath an der Abbaukante des Tagebaus Garzweiler II genehmigt, sagte Michael Schwarz vom Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ am Donnerstag, als er gemeinsam mit anderen eine weitere, neue Einrichtung in dem Ort vorstellte: Mehrere Verbände eröffnen Büros im Braunkohledorf, das in den kommenden Wochen abgerissen werden soll. Vertreter verschiedener Organisationen bezogen gemeinsam ihre neuen Räume im von Kostenpflichtiger Inhalt Eckardt Heukamp aufgegebenen Bauernhof.