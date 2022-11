KG Venroder Wenk : Nach langer Abstinenz endlich wieder Karneval

Venrath Die im Vorjahr gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für die Damen- und die Herrensitzung im Januar 2023 sowie die Kostümsitzung am Tulpensonntag gibt es noch Karten.

Die Karnevalsgesellschaft Venroder Wenk feiert am Samstag, 5. November, ab 19.11 Uhr den Sessionsauftakt im Saal Lanfermann-Oellers. Die Tollitäten der vergangenen Session stehen auch an der Spitze der Session 2022/23. Als Symbol der närrischen Macht überreicht Bürgermeister Stephan Muckel dem Dreigestirn erneut den Stadtschlüssel. Nach mehreren Jahren Abstinenz wird auch Hoppeditz Johanna Zimmermanns aus tiefem Schlaf geweckt. Die nach der Pandemie völlig neu formierten Wenk-Tanzgruppen zeigen erstmals ihr Können, und für Party pur sorgt DJ Thomas. Der Eintritt ist frei.

Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte stand in der vergangenen Session ein Dreigestirn an der Spitze der Gesellschaft. Nachdem aber der Karneval in nur abgespeckter Form gefeiert werden konnte, beschlossen die Tollitäten, in diesem Jahr erneut anzutreten. Hans-Peter Merkens übernahm 2021/22 zum dritten Mal die Prinzenwürde, und nun verlängert er seine dritte Amtszeit. Bauer Gerd Königs hat 2014 als Prinz Sonnesching die Venrather Jecken angeführt. Jungfrau „Katharina“ – Karl-Heinz – Mingers war im Jahr 2006 der Prinz in Rot-Weiß. Mingers führt die KG auch seit vielen Jahren als Vorsitzender.