Kostenlose Hilfe in Erkrath : Senioren lernen, digitale Medien zu bedienen

Kostenlose Hilfe in Erkrath

Für digital Geschulte sind Tablets, Smartphones und Co. gar kein Problem. Foto: dpa/Uli Deck

Erkrath Damit ältere Menschen nicht abgehängt werden, vermitteln „Digitale Engel“ in der Begegnungsstätte Basiswissen rund um Computer und Internet gratis.

(RP/hup) Die Welt wird immer digitaler und vor allem Ältere müssen zusehen, den Anschluss nicht zu verlieren, weil sie zum Beispiel nicht mit Computern umgehen können. Abhilfe naht, denn der „Digitale Engel“, ein mobiles Ratgeberteam zu Digitalfragen, will Senioren am Freitag, 11. November, bei einem Stopp im Johanniter-Haus zeigen, dass Computer kein Hexenwerk sind. Von 10 bis 12 Uhr klärt ein Digitalexperte kostenlos rund um Online-Anwendungen und die Neuen Medien auf. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Online einkaufen, Messengerdienste nutzen oder das eigene Zuhause zum Smart Home umrüsten erleichtert den Alltag. Unter www.digitaler-engel.org präsentieren die Fachleute von „Deutschland sicher im Netz“ auch Erklärvideos zu Digitalisierungsthemen. In den Videos wird die sichere Nutzung digitaler Inhalte und Instrumente im Alltag vorgestellt.