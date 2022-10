Brauchtum im Kreis Heinsberg : Hier zieht der Heilige Martin durchs Erkelenzer Land

Kreis Heinsberg In nahezu allen Orten im Kreis Heinsberg wird mit Umzügen und Martinsfeuern dem Heiligen Martin gedacht. Wir haben in einer Übersicht die geplanten Martinszüge zusammengestellt.

Schon in wenigen Tagen werden die ersten Kinder des Erkelenzer Landes singend mit einer Laterne in der Hand durch die Straßen ziehen - und am Ende ganz sicher mit Leckereien belohnt werden.