Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Polizei findet vermisste Seniorin

Erkelenz Die Bewohnerin eines Altenheimes wurde am Donnerstag, 27. Oktober, als vermisst gemeldet. An der Suche war auch die Polizeifliegerstaffel beteiligt. Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall bei Matzerath, dazu muss sich die Polizei mit gestohlenen Autos beschäftigen.

Vermisste Seniorin nach Suchmaßnahmen aufgefunden Eine 77 Jahre alte Bewohnerin eines Altenheims wurde am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 15 Uhr von einem Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Die an einer beginnenden Demenz leidende Frau konnte dem Familienangehörigen noch telefonisch mitteilen, dass sie sich in der Nähe einer Brücke und einer Straße befand. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Mit Unterstützung der Polizeifliegerstaffel konnte die Vermisste schließlich zur Nachtzeit aus einer dicht bewachsenen und sehr schwer zugänglichen Dornenböschung zwischen der Bundesautobahn 46 und einer Industrieanlage unterkühlt und leicht verletzt durch Polizeikräfte aufgefunden und an den Sohn übergeben werden.

Unfall nach Überholmanöver Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden, kam es am Montag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, auf der Kreisstraße 29 bei Matzerath. Ein bislang unbekanntes Auto befuhr die K 29 aus Richtung Schwanenberg kommend in Fahrtrichtung Matzerath. Vor dem Auto fuhr ein Lkw, den der Pkw überholte. Auf der Gegenfahrbahn waren zur selben Zeit mehrere Autos unterwegs. Eine Frau sah das Überholmanöver und musste stark bremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden hinter ihr fahrenden Pkw fuhren durch das Bremsmanöver aufeinander. Mehrere Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 9200.