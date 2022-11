VHS-Meisterkonzert : Ukrainisches Sinfonieorchester gastiert in Erkelenz

Das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine bietet ein breites Spektrum aus Werken von Beethoven und den ukrainischen Komponisten Lysenko und Kolodub. Foto: M&B Concerts

Erkelenz Am Konzertabend, 7. November, wird der Hoffnung auf Frieden und Wiederaufbau Ausdruck verliehen.Tickets zum Preis bis 19,30 Euro gibt es in den Buchhandlungen Viehausen und Wild in Erkelenz.

Die Volkshochschule des Kreises Heinsberg (VHS) lädt für Montag, 7. November, um 20 Uhr zum dritten Meisterkonzert in die Stadthalle Erkelenz ein und bringt mit dem Nationalen Sinfonieorchester der Ukraine erstklassige Musik aus der Ukraine in den Kreis Heinsberg.

Das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine gilt als eines der besten Orchester in Osteuropa und ist in diesen Tagen unter der Leitung des Dirigenten Volodymyr Sirenko zugleich Kulturbotschafter gegen den Krieg. Am Konzertabend wird der Hoffnung auf Frieden und Wiederaufbau durch ein breites Spektrum aus Werken von Beethoven und den ukrainischen Komponisten Lysenko und Kolodub Ausdruck verliehen. Ein Highlight wird dabei sicherlich auch der Auftritt der Geigerin Mira Foron sein, die als Stipendiatin der Mozart-Gesellschaft Dortmund das Sibelius-Violinkonzert spielen wird.

Mit dem Orchester arbeiteten unter anderem Dirigenten wie Leopold Stokowski, Igor Markevitch, Kurt Sanderling, ebenso zahlreiche namhafte Solisten, darunter Artur Rubinstein, Montserrat Caballé und José Carreras. Tickets zum Preis bis 19,30 Euro sind in den Buchhandlungen Viehausen und Wild in Erkelenz sowie als Reservierung für die Abendkasse unter 02452 134320 oder per E-Mail an vhs@kreis-heinsberg.de zu erhalten.

(RP)