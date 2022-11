Am kommenden Wochenende : Weihnachtsdorf in Gerderhahn kehrt zurück

Erkelenz Nach langer Corona-Pause wird der Erkelenzer Ortsteil am 10. und 11. November wieder zu einem großen Weihnachtsmarkt. 70 Aussteller sind dabei.

Entlang der gesamten Ortsdurchfahrt bieten 70 Aussteller auf den Höfen ihre Produkte und Speisen an. In der Mehrzweckhalle präsentieren die Veranstalter ein – von den Gerderhahner Anwohner gestiftetes – reichhaltiges Kuchenbüffet an. „Genießen Sie in gemütlicher Atmosphäre, mit viel Platz zum Verweilen, die angebotenen, selbst gebackenen Köstlichkeiten“, wirbt das Orga-Team. Der Erlös kommt getreu dem Motto „Gerderhahn tut Gut(es)“ in diesem Jahr der Erkelenzer Tafel zu Gute, die insbesondere in der Weihnachtszeit jede Unterstützung brauchen kann. Die Tafel unterstützt ständig etwa 300 Familien mit ihren Angehörigen. „Wollen wir hoffen, dass wir durch ihre Unterstützung dazu beitragen können, in der Weihnachtszeit ein wenig Lichterglas und Lächeln in den Herzen der betroffenen Familien hineinzutragen“, so das Orga-Team.