Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Mehrere Diebstähle auf Baustellen

Die Diebstähle ereigneten sich in Kleingladbach und Erkelenz (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkelenzer Land In Erkelenz und Hückelhoven sind Diebe in Baucontainer eingedrungen. Derweil sucht die Polizei einen Graffiti-Schmierer. In Keyenberg erbeuteten Diebe eine Poolpumpe.

Einbrüche auf Baustellen Unbekannte sind in Erkelenz und Hückelhoven in Baustellen eingedrungen. Auf der Ponter Straße in Erkelenz brachen sie in der Nacht zu Donnerstag einen Container auf. Daraus erbeuteten die Täter Werkzeuge, darunter einen Bohrer, eine Kabeltrommel und eine Flex. In Kleingladbach drangen Täter auf der Straße Zum Alten Schacht zwischen Montag und Mittwoch in eine Baubude ein. Was sie erbeuteten, wird noch ermittelt. Auf einer weiteren Baustelle auf der Jahnstraße wurden in Kleingladbach im gleichen Zeitraum 47 Meter Stromkabel gestohlen.

Polizei sucht Grafitti-Schmierer Sprayer haben die Fassade eines Hauses auf der Straße Am Hang in Baal zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag beschmiert. Die Unbekannten sprühten den Schriftzug „Mambo“ in roter Farbe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter 02452 9200 melden sollen.

Fahrradträger gestohlen Wie ein Aachener Bürger am Montagnachmittag feststellte, haben Diebe in Doveren den Fahrradträger an seinem Auto abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug auf der Provinzialstraße.

Poolpumpe erbeutet Unbekannte sind zwischen Samstag (29. Oktober) und Dienstag (1. November) in eine Garage auf der Straße Sandkaul in Keyenberg eingebrochen. Daraus stahlen sie eine Poolpumpe.

Auto geknackt Diebe haben zwischen Montag und Mittwoch ein Auto aufgebrochen, das auf der Vennstraße in Ratheim stand. Sie erbeuteten einen Schlüsselbund, einen Dienstausweis und eine Taschenlampe.

(RP)