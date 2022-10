Neue Broschüre in Haan erschienen : Orientierungshilfe für Senioren auf 51 Seiten

Haan Der Haaner Seniorenbeirat hat eine neue Broschüre aufgelegt, die Hilfsangebote und Ansprechpartner für verschiedene Belange auflistet.

Für die jüngeren Generationen sind es meist nur wenige Klicks, bis sie ihre Ansprechpartner online ausfindig gemacht haben. Doch wohin kann sich ein Senior wenden, wenn er beispielsweise Anschluss finden möchte, sich im Alter noch körperlich bewegen will oder gar einen Rentenantrag stellen möchte? Antworten auf all diese Fragen finden sich in der neuen Seniorenbroschüre, die der Seniorenbeirat nun frisch aufgelegt hat.

Neu ist aber nicht nur der Verzicht auf Werbung, betont Brockmeyer. Auch am Layout habe der Beirat lange gebastelt. „Wir haben uns nach langen Gesprächen für ein seniorengerechtes Format entschieden, eine Broschüre in DIN-A4 und mit Schriftgröße 14“, sagt er. Das sei von jedem auch ohne Lesebrille gut zu sehen. Insgesamt bestückt ist die Broschüre mit 23 verfassten Artikeln, entweder der Seniorenbeiräte selbst zu Angeboten und Dienstleistungen oder von Organisationen und Anlaufstellen, wie etwa das Seniorenbüro, die Volkshochschule oder die Stadtbücherei.

Zwar sei das Papierformat der Broschüre bei vielen Senioren nicht wegzudenken, immer mehr aber finden sich aber auch online gut zurecht. Auch an sie wurde gedacht. „Wir haben die Broschüre auch auf der Homepage der Stadt online gestellt und werden sie immer wieder mit einigen Artikeln, die es aufgrund von anstehenden Veränderungen nicht in die gedruckte Broschüre geschafft haben, erweitern.“ Acht Seiten zum Thema Testament und Betreuungsverfügung wurden im Vorfeld aussortiert, „weil sich da im Januar wieder etwas verändern wird.“

Insgesamt wurden 3000 Exemplare der neuen Seniorenbroschüre gedruckt, die erstmalig vom Seniorenbeirat selbst am 12. November auf dem Wochenmarkt verteilt werden soll. Die übrigen Exemplare, berichtet Brockmeyer, würden etwa in Apotheken, bei Hausärzten oder in den Banken ausliegen. Wer es nicht erwarten kann, sich online ein wenige auskennt und schon jetzt einen Blick in die neue Broschüre werfen will, kann das über die Homepage der Stadt tun.