15 Jahre mit Bruno : Erkelenzerin hat bei „Bauer sucht Frau“ ihr Glück gefunden

Zur Hochzeit von Anja und Bruno Rauh kam auch RTL-Moderatorin Inka Bause. Foto: Andreas Wetzel

Erkelenz Vor 15 Jahren hat die Erkelenzerin Anja Rauh sich in der RTL-Show in Bauer Bruno verliebt. Seitdem sind die beiden ein Paar und leben glücklich in Bayern. Die Verbindung in ihre Heimatstadt ist aber nie abgerissen.