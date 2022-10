Blaulichtticker im Erkelenzer Land: Seniorin auf Straße mit Trick bestohlen​

Erkelenzer Land Auf der Erkelenzer Westpromenade wurde eine Frau Opfer eines Betrügers. In Wegberg wurden unterdessen gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen.

Seniorin mit Trick bestohlen Ein Trickbetrüger hat am Samstag eine Seniorin auf der Westpromenade in Erkelenz bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann die Frau gegen 13.30 Uhr an. Er hielt ihr eine Ein-Euro-Münze vor und gab an, diese wechseln zu wollen. Die Frau holte ihre Geldbörse raus und suchte nach Kleingeld. Der Unbekannte griff dabei ebenfalls in das Portemonnaie. Als ein Geldschein zu Boden fiel und die Frau sich danach bückte, entfernte sich der Mann in Richtung Nordpromenade. Die Seniorin bemerkte, dass mehrere Geldscheine fehlten. Der Täter war 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Oberlippenbart und wirkte sehr gepflegt. Er war mit einem hellen gräulichen Sakko bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese sollen sich unter 02452 9200 melden.