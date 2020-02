Erkelenz an den jecken Tagen : Öffnungszeiten an Karnevalstagen

Erkelenz An den Karnevalstagen sind die Erkelenzer städtischen Einrichtungen wie folgt geöffnet: Am Altweiberdonnerstag ist die Stadtverwaltung – einschließlich Bürgerbüro – ab 12 Uhr geschlossen.

Auch Stadtbücherei und Bäder haben zu. Die Grünannahmestelle an der Ferdinand-Clasen-Straße bleibt geöffnet. Am Freitag, 21. Februar, und Dienstag, 25. Februar, gelten die üblichen Öffnungszeiten. Das Bürgerbüro bleibt am Samstag, 22. Februar, geschlossen; die Stadtbücherei wird wie gewohnt geöffnet sein. Die Bäder bleiben am Tulpensonntag geschlossen. Am Rosenmontag bleiben sämtliche Verwaltungsstellen und Einrichtungen der Stadt Erkelenz geschlossen.