Innenstadt : Haans beliebtester Park ist wieder geöffnet

Haan Etwa ein Jahr haben die Verschönerungsarbeiten am Park Ville d’Eu gedauert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Den Kostenrahmen von 430.000 Euro hat die Stadt nach eigenen Angaben nicht ausschöpfen müssen.

Die Boule-Fans haben ihre beiden Bahnen bereits wieder in Beschlag genommen. Ein Pärchen, das genüsslich Wein zum mitgebrachten Picknick trinkt, beobachtet das Spiel interessiert. Es ist fast so, als wäre er nie geschlossen gewesen – der Park Ville d’Eu. Dabei hatte Haans beliebteste Grünanlage und älteste Flaniermeile ein ganzes Jahr Pause.

Der Park an der Königstraße hätte in der ursprünglichen Konzeption des Barons von Engelhardt übrigens auch einen Teich bekommen sollen. Finanzprobleme der Stadt Haan hätten dies seinerzeit aber verhindert, plaudert Kannemann aus dem Nähkästchen. Immerhin: „Wir haben versucht, den Teich jetzt zumindest in der Bepflanzung nachzuempfinden.“ So sei das Gras wie eine Beckenumrandung angelegt, die „Wasserfläche“ werde durch Verbenen nachgestellt. Mit ein bisschen Fantasie lässt sich tatsächlich ein Teich erkennen.