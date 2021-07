Im Ziegelweiherpark von Erkelenz : Auftakt zum Sommerfest

Die Veranstalter Andreas Born (l.) und Wolfgang Wahl stoßen zur Eröffnung des Biergartens an. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Im Erkelenzer Ziegelweiherpark wird bis zum 15. August gefeiert. Höhepunkte im Biergarten sind unter anderem eine Comedyshow und eine Fahrradversteigerung.

(cpas) Das Wetter hat zum Auftakt des Erkelenzer Sommergartens im Ziegelweiherpark am frühen Freitagabend schon einmal mitgespielt. Bürgermeister Stephan Muckel schlug pünktlich um 19 Uhr das erste Bierfass an. Und auch wenn das Wetter in den kommenden Tagen laut den Prognosen nicht immer optimal sein wird, erwarten die Macher bei der Premiere der zweiwöchigen Veranstaltung zahlreiche schöne Stunden.