Karnevalszüge im Erkelenzer Land : Die Zeit der närrischen Umzüge

Erkelenzer Land Am Straßenrand tanzen, Kamelle fangen und fröhlich Karneval feiern: Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren jecken Höhepunkt zu.

Tulpensonntag: 11 bis 12 Uhr Gemeinschaft der Vereine Hetzerath (Houverather Straße, Leinröste, Kammerbusch, Houverather Straße, An der Elsmaar, Hatzurodestraße, Houverather Straße); 11.11 Uhr KG Katzeköpp Katzem (hintere Buschstraße, Vorstadt, Hohlstraße, In Katzem, Am Dreieck, Zum Eichhof, Vorstadt, Buschstraße, In Katzem, Bürgersaal); 14.11 Uhr KG Lövenicher Hoppesäck (Zum Königsberg Aufstellungsort, Dingbuchenweg, Hauptstraße, Am Vogelsang, Bruchstraße, In Lövenich, An der Vogelstange, Kirchplatz, In Lövenich, Hauptstraße, Dingbuchenweg); 15 Uhr KG De Japstöck Kückhoven (In Kückhoven, Stülpend, Thingstraße, In Kückhoven, Servatiusstraße, Kleinend, Katzemer Straße, Thingstraße, In Kückhoven, Thingstraße); Schaufenberg 11.11 Uhr (ab Hochstraße, Ausklang Mehrzweckhalle); Ratheim, 13.11 Uhr (Aufstellung Breslauer-/Danziger Straße, Defilee vor dem Prinzenwagen am Ratheimer Markt); Brachelen, 14.11 Uhr (ab Schwarzer Weg, Fochsensteg, Ende Kirmesplatz); Rurich 17.11 Uhr (ab und bis Bürgersaal); 14.11 Uhr närrischer Umzug von Birgelen nach Wassenberg; 14.11 Uhr Kinderzug der KG Laakebüll Rath-Anhoven.