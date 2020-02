Großer Wunsch hat sich endlich erfüllt : Neue Standarte für Funkengarde-Kinder

Erkelenz Wenn die Traditionelle Funkengarde Erkelenz Blau-Weiß der EKG von 1832 auf die Bühnen ziehen, dann kommen mehr als 40 Kinder mit: Das Kindertanzcorps ist der ganze Stolz der Garde. Und nun ist der blau-weiße Nachwuchs selbst stolz, denn ein großer Herzenswunsch ist für die Kinder in Erfüllung gegangen.

Die Kinder haben ihre eigene Standarte bekommen, die am Sonntag in der Karnevalsmesse in St. Lambertus gesegnet werden wird.