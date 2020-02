In einem Seniorenheim : Platte aus Kunststoff löst Brand aus

In einem Erkelenzer Seniorenheim brannte eine Kunststoffplatte auf einem Elektroherd. Foto: Reichwein, Christoph

Erkelenz Eine Kunststoffplatte geriet auf einem Elektroherd im Seniorenheim Pro Seniore am Karolingerring in Brand. Die Folge am frühen Donnerstagnachmittag war ein bestimmungsgemäßes Auslösen der Brandmeldeanlage.

Weil es sich um ein Objekt mit hoher Gefahr handelt, wurden gleich zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz alarmiert.

Wie Feuerwehrchef Helmut van der Beek sagte, „tat die Brandmeldeanlage genau das, was sie auch tun soll – nämlich uns im Fall eines Feuers zu alarmieren“. Die Wehrleute der Löschzüge I und II der Feuerwehr rückten aus und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben, im Anschluss lüftete die Feuerwehr den betroffenen Bereich.

