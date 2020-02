Theaterstück der Nysterbachbühne : In Lövenich geht wieder der Theater-Vorhang auf

In Lövenich geht wieder der Theater-Vorhang auf

Die Theaterstücke der Nysterbachbühne Lövenich erfreuten sich in der Vergangenheit stets größter Beliebtheit beim Publikum. Foto: Ruth Klapproth

Lövenich Die Nysterbachbühne behandelt in diesem Jahr eines der größten Themen der Menschheit: Warum sind Männer und Frauen eigentlich so unterschiedlich?

Jeder kennt das. Während die Frauen hinter der rosaroten Brille vor Romantik schwelgen und nach dem ersten Date am liebsten schon die Hochzeit planen würden, sind die Männer da eher etwas verhalten und empfinden den Schritt vor den Altar irgendwie dann doch als den Sprung ins Verderben. Was passieren kann, wenn unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen, zeigen die Akteure der Nysterbachbühne. Mit der Komödie „Drum prüfe, wie man sich ewig windet…!“ von Hans Schimmel zeigt die Theatergruppe in drei Akten herrlich überspitzt die typischen Probleme zwischen Mann und Frau.