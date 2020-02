Alexandra Renz vom Wirtschaftsministerium stellt Zeitplan und Ziele vor : Bedingungen für die Umsiedlung verbessern

Am Tagebau Garzweiler herrscht Endzeitstimmmung. Foto: Gundhild Tillmanns

Erkelenz Dialog mit den Betroffenen nur über die Art, aber nicht das Ende der Umsiedlung. Der Erkelenzer Stadtrat sprach über die Leitentscheidung.

Bis Ende des Jahres soll es eine neue Leitenscheidung der NRW-Landesregierung geben, in der die künftigen Bedingungen für den Weiterbetrieb des Tagebaus Garzweiler II definiert sind. Diesen Zeitpunkt nannte Alexandra Renz vom Wirtschaftsministerium des Landes bei der Sitzung des Erkelenzer Rates, als sie über den Sachstand und die Entwicklung des Tagebaus auf der Basis der Regelungen berichtete, die von der Kohlekommission vor mehr als einem Jahr getroffen wurde. Die Ergebnisse werden derzeit im Strukturförderungsgesetz und im davor gelagerten Kohleausstiegsgesetz politisch in verbindliche Form gegossen. Renz machte deutlich, dass nach den Ergebnissen der Kommission und den politischen Beratungen der Hambacher Forst bleibt, so wie es von der Kommission gewünscht sei. „Die Kommission hat sich nicht explizit zum Erhalt der Dörfer im Erkelenzer Osten ausgesprochen“, so Renz. Der Fortgang des Tagebaus Garzweiler II sei eine von der Kommission getragene Tatsache. Deshalb könne es auch keinen Dialog mit den Bürgern darüber geben, ob der Tagebau fortgesetzt und die Umsiedlungen gestoppt werden sollen. „Die Umsiedlung kommt, wir können nur versuchen, die Bedingungen für die Umsiedlung zu optimieren.“ Optimierungsbedarf bestehe auch für den künftigen Tagebaurand mit den daran angrenzenden Ortschaften.

Derzeit sammelt die Landesregierung Vorschläge. Bis zum Sommer soll es einen Entwurf zur neuen Leitentscheidung geben, der anschließend mit Betroffenen diskutiert werde, bevor die Landesregierung im Dezember die neue Leitentscheidung verkünden wolle, die die von 2016 ersetzen soll. Damals wurde durch eine Verkleinerung des Tagebaus Holzweiler von der Braunkohlenutzung ausgeschlossen. Auch die neue Leitentscheidung könnte zu einer weiteren Verkleinerung der Abbaufläche führen, würde aber nichts an der Umsiedlung der fünf Orte Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath ändern, so Renz. Es werde wohl die letzte Leitentscheidung werden. Bis maximal 2038 werde der Tagebau betrieben, dann sei Schluss mit dem Kohleabbau. Vielleicht würde der Abbau auch um einige Jahre verschoben und ein früherer Ausstiegszeitpunkt möglich, was aber von der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit und dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien abhänge.

Info Juristischer Weg steht offen Die Kohlekommission habe Fakten vorgegeben, meinte Bürgermeister Peter Jansen. Zu diesen Fakten gehöre die Umsiedlung der fünf Dörfer. „Von Anfang an ist das nicht gut geregelt.“ Gut sei, dass die Stadt nicht wie bei der letzten Leitentscheidung drei Jahre warten müsse, sondern es jetzt zügig voran gehe. Nach der Verabschiedung der Gesetze in Bund und Land stünde Betroffenen der juristische Weg offen – ebenso wie bei den Grundabtretungsverfahren, sprich Enteignungen.