Ratssitzung in Erkelenz : Bürgerpartei zieht Antrag zurück

Ratssitzung in Erkelenz

Erkelenz Die Partei setzt sich dafür ein, politische Sitzungen aufzuzeichnen und die Filme danach im Internet zu veröffentlichen. Weitere Ideen fanden wenig Zustimmung.

Ein Hauch von Wahlkampf wehte durch das Alte Rathaus bei der Sitzung des Stadtrates. Insbesondere bei einem Antrag der Bürgerpartei, die sich für das Aufzeichnen von Sitzungen und der anschließenden Veröffentlichung der Filme über das Internet einsetzte, war es weniger die Sachbegründung als vielmehr die polemisch, populistische Argumentation, welche die darauffolgende Diskussion bestimmte. Schlussendlich kam es zu dem, was kommen musste: Der Antrag wurde zurückgezogen, der neugewählte Rat soll sich damit beschäftigen – vorausgesetzt, der Antrag wird dann überhaupt wieder gestellt.

Wenig Zustimmung fand die Bürgerpartei auch mit ihrer Idee, den behindertengerechten Zugang zum Sitzungssaal mittels eines Treppenlifts zu ermöglichen. Die große Ratsmehrheit sprach sich für eine andere Lösung aus, durch die jeder Mensch mit Behinderung die Möglichkeit erhalten soll, in den Saal zu gelangen – um an politischen Sitzungen, aber auch an kulturellen Veranstaltungen oder Vorträgen teilnehmen zu können.