Ferienspiele in Erkelenz​: Kinder lernen Nachhaltigkeit spielerisch​

Ferienspiele in Erkelenz

Im Jugendzentrum Cirkel in Gerderath bereiten die Kinder das Theaterstück bei den Ferienspielen vor. Foto: Daniela Giess

Gerderath Im Gerderather Cirkel haben die Jungen und Mädchen während der Ferienspiele ein Theaterstück zum Thema Umweltschutz erarbeitet und aufgeführt.

Während der Ferienspiele freuten sich die 21 Mädchen und Jungen über den Besuch des Wittener Theaters „Theaterspiel“, das bereits seit 1995 mobile Produktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbietet. Die beiden Profi-Schauspieler Kevin Herbertz und Andreas Strigl machten den begeisterten Projektteilnehmern jedoch nicht viele Vorgaben. Eigentlich sogar nur eine: „Prima Klima“ sollte die ungewöhnliche Inszenierung heißen, die die kleinen Gerderather zusammen erarbeiteten. Das Besondere: Aufgeteilt in zwei Gruppen, dachten sich die jungen Nachwuchsdarsteller den Inhalt ihres eigenen Theaterstücks aus, später wurden die Geschichten von den beiden Profis zusammengefügt.

Erzählt wurde die Geschichte der Autowerkstatt-Inhaber Tim und Thomas (dargestellt von Liam Fleuren und Zelas Eckert), die sich als heimliche Umweltsünder entpuppen. Eine alte Autobatterie wird kurzerhand im nahe gelegenen Wald entsorgt, beobachtet von einem Spaziergänger, der sofort die Polizei ruft. Das selbst ausgedachte Stück endet mit einer gemeinsamen Demonstration für den Umweltschutz. „Schützt unseren Lebensraum“ hatten die kleinen Mimen dafür unter anderem auf die selbst gestalteten Plakate gemalt. „Wir lassen die Kinder die Geschichte komplett selbst entwickeln“, verriet Andreas Strigl in einer kurzen Pause.

Zur Aufführung im großen Innenhof waren auch die Eltern, Großeltern und Geschwister eingeladen. Cirkel-Leiterin Mona Bobrow versorgte die begeisterten Akteure während der vier Theater-Tage unter anderem mit frischen Erdbeeren, gesunden Rohkostplatten oder Rührei-Brötchen. Zur gelungenen Premiere gab es Pizza und den alkoholfreien Cocktail „Grüne Wiese“ aus Orangensaft und Blue Curaçao, der bei einigen Eltern Erinnerungen an die eigene Jugendzeit weckte. Finanziert wurde das kreative Theaterprojekt durch Mittel aus dem Kulturrucksack. Leiterin Mona Bobrow hatte dafür einen Antrag bei der Stadt Erkelenz eingereicht. Vier Tage lang stand Theaterspielen mit Umweltschutzgedanken im Vordergrund. „Die Kinder wünschen sich schon jetzt eine Wiederholung im kommenden Jahr“, verriet Mona Bobrow.

Auch ohne viele Worte klappte die Verständigung: Die zehnjährige Arina Panchenko wohnt erst seit rund drei Wochen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester bei ihrer Tante in Lövenich. Das kleine Mädchen, das vor dem Krieg in seiner ukrainischen Heimat fliehen musste, spielte im Prima-Klima-Theaterstück in Gerderath mit und konnte schnell wieder lachen. Mit Graffiti-Aktionen geht es diese Woche weiter im Cirkel.