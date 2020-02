Karnevalsfreunde der Brückstraße (KFB) : Hüttenzauber macht „de Brückstroot raderdoll“

Erkelenz Ans „andere Ende vom Dorf“ müssen die Karnevalsfreunde der Brückstraße pilgern, um Sitzungskarneval feiern zu können.

Bereits zum vierten Mal haben sie für ihr jeckes Treiben den Ort der Begegnung am Schneller, die ehemalige Flachsklause, in Beschlag genommen. Die 1991 gegründete Vereinigung musste ihr Stammlokal, die Gaststätte Corsten an der Brückstraße, nach deren Schließung aufgeben. Der erzwungene Umzug trübt die närrische Stimmung nicht, das Publikum hat den Umzug mitgemacht und sorgte auch in diesem Jahr am Karnevalssamstag für eine rappelvolle Hütte.