Kostümsitzung des „Venroder Wenk“ : Beste Stimmung in „Venraths Wohnzimmer“

Im Kostüm Am Tulpensonntag startete die KG Venroder Wenk in St. Valentin mit dem traditionellen Karnevalsgottesdienst in die wichtigsten närrischen Tage. Philipp Schmitz, junger Kaplan der Pfarre Christkönig Erkelenz, leitete erstmals diesen närrischen Gottesdienst mit seinen kostümierten Besuchern.