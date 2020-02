Rosenmontag 2020 in Erkelenz : Ein Prinzenpaar, das Herzen aufschließt

Erkelenz Die Blicke gingen immer wieder Richtung Himmel, doch das Wetter hielt: Der Erkelenzer Rosenmontagszug der EKG von 1832 rollte trocken durch die Straßen der City. Und mittendrin ein Prinzenpaar, das nach 302 Auftritten Erkelenz mächtig auf Trab gebracht hat.

Den Schlüssel zu den Herzen der Erkelenzer Jecken hatten Prinz Franz III. und Prinzessin Bernadett I. (Meinold) indes längst genutzt, denn am Ende der Session 2019/2020 steht wohl fest, dass ein dynamisches Prinzenpaar mit munterem Prinzenteam die jecke Sache gerockt hatte. Darum sagte Klaus Reul beim Prinzenfrühstück auch: „Bei euch hat alles mit einem Schloss angefangen. Mittlerweile haben wir einen Prinzen kennengelernt, der Motivator und Rampensau ist und eine charmante Prinzessin an seiner Seite hat.“ Exakt 302 Termine standen im Kalender des Prinzenpaares, mehr als 1000 Orden seien verliehen worden. Alles, so Prinz Franz, sei auf besondere Art und Weise ein Highlight gewesen. Indem er ein letztes Mal das Sessionsmottolied „Wir bringen Erkelenz auf Trab“ sang, dankte Prinz Franz allen, die zum Gelingen der Session beigetragen haben. Geehrt wurde schließlich auch noch: Thomas Becker wurde mit dem Ehrenorden in Silber des Bundes Deutscher Karneval (BDK) ausgezeichnet, für Carsten Forg gab es den Verdienstorden in Silber der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft.

Während im Saal des Alten Rathauses das Frühstück serviert wurde und „Et Zweijestirn“ (Carsten Forg und Roland Jansen) die Gäste unterhielt, war einer schon eifrig mit der Aufstellung zum großen Rosenmontagszug beschäftigt: Helmut Jopen, Erster Stellvertretender Vorsitzender der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832, erledigte die letzten Details, ehe er um 14.11 Uhr an der Nordpromenade die Jecken auf Tour schickte. Rund 1600 Zugteilnehmer sorgten für eine Zuglänge von 3,2 Kilometern. Mit der Nummer 85 ging der Prinzenwagen der EKG als letzter Wagen des Erkelenzer Rosenmontagszuges auf die Strecke, begleitet von vielen Narren am Straßenrand. Vor ihnen zogen eine Menge befreundeter Karnevalsgesellschaften und Karnevalsgruppen durch die City und brachten Kamelle ohne Ende unters Volk. Zu den ersten bunten Höhepunkten des Zuges zählte die bekannte und beliebte Band „Hätzblatt“, die sozusagen ein feines Straßenkonzert auf die Beine stellte und so wieder für Spaß und Stimmung sorgte. „Sing Mött“ hieß das Motto der sympathischen Hätzblätter. Musik kam allerdings auch vom Straßenrand selbst: An der Wilhelmstraße hatten sich die Tröteköpp, der Fanfarenzug der Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golk­rath, eingefunden, und zwar mit Instrumenten. Die Grün-Weißen verkürzten den Jecken so die Wartezeit, ehe der Rosenmontagszug genau die Stelle an der Wilhelmstraße erreicht hatte.