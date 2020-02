Kreis Heinsberg : 19 Bank-Azubis schließen Ausbildung ab

Kreis Heinsberg Die Volksbanken Mönchengladbach und Heinsberg sowie die Raiffeisenbank Erkelenz gehören schon seit vielen Jahren zu den gefragtesten Ausbildungsbetrieben im Kreis Heinsberg.

In der Hauptfiliale der Volksbank Heinsberg konnten nun 19 junge Bankkaufleute ihre erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen und den Start ins Berufsleben feiern. Modernes Fachwissen der Finanzwirtschaft und innovatives Denken auf Basis eines genossenschaftlich orientierten Fundaments sind Teil des Erfolgsrezeptes der Ausbildung bei den Volks- und Raiffeisenbanken in der Region.

Insgesamt 19 junge Bankkaufleute feierten in Hauptfiliale der Volksbank Heinsberg ihre bestandenen Prüfungen zum Abschluss der rund zweieinhalbjährigen Ausbildung. Als Sprecher der Genossenschaftsbanken hob Veit Luxem die Ausbildung als eine der Basiskompetenzen der Volks- und Raiffeisenbanken hervor. Schon zu Beginn der Ausbildung hätten die Azubis auf ganzer Linie überzeugt, um aus der großen Zahl der Bewerber hervorzutreten. Denn jedes Jahr seien es zahlreiche Schulabgänger, die sich um die Ausbildungsplätze bei den Genossenschaftsbanken im Kreis bewerben.

Die Auswahl orientiere sich nicht nur an den Noten, denn natürlich müsse auch „die Chemie stimmen“ und die Bewerber auch charakterlich für ihre Aufgaben geeignet sein. Denn die Nachwuchs-Banker von heute seien die potenziellen Führungskräfte von morgen. Von ihnen hänge es ab, dass der solidarische Genossenschaftsgedanke, der dem handeln der Banken zugrunde liege, auch in Zukunft aus der Region heraus und gleichermaßen auch in sie hineinwirke.