Umstrittener Ballermann-Song : „Layla“ bei Electrisize in Erkelenz ausdrücklich erwünscht

Meinung Erkelenz Mit einer großen Prise Humor haben die Verantwortlichen des Festivals in den sozialen Medien auf die Diskussion um das umstrittene Lied reagiert.

Auch in Düsseldorf, wo am kommenden Wochenende die große Rheinkirmes eröffnet wird, schlug das Lied hohe Wellen. Der umstrittene Partysong wird nicht in den Zelten der Veranstalter, des St.-Sebastianus Schützenvereins, gespielt werden. An die anderen Wirte und Schausteller sei eine gleichlautende Empfehlung gegangen.