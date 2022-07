Wohnen in Ratingen : SPD will Bauen An der Lilie vorantreiben

Auf dem ehemaligen sportplatz An der Lilie könnten neue Wohnungen entstehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auf dem ehemaligem Sportplatz könnte Alternative zur Alten Feuerwache entstehen. Die SPD-Fraktion fordert in einem Antrag die Entwicklung des Geländes.

() In einem Antrag an den Bürgermeister hat die SPD-Fraktion das Thema Wohnbauflächen An der Lilie, dort auf Teilflächen des ehemaligen Sportplatzes Talstraße, neu aufgegriffen. Die Verwaltung wird in dem Antrag aufgefordert, die im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung im November 2021 vorgestellten Überlegungen zur Realisierung eines mit der Alten Feuerwache vergleichbarem Wohnprojekt auf dem ehemaligen Sportplatz An der Lilie weiterzuverfolgen und eine Vorlage für die Beratungsfolge ab Bezirksausschuss Mitte bis zur ersten Sitzung im Jahr 2023 vorzulegen.

„Wir können uns nicht erlauben, solche sinnvollen Pläne in der Schublade liegenzulassen“, begründet Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender, den Antrag. „Die Aktivierung innerstädtischer, nicht mehr genutzter Flächen und von Brachflächen, hat für uns Vorrang“.

Im Mai vergangenen Jahres hat der Rat mit großer Mehrheit den gemeinsamen Antrag von CDU und SPD zum Wohnungsbau beschlossen. In dem beschlossenen Antrag wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel gefordert, um eines der drängenden Probleme in Ratingen einen Schritt weiter zu einer Lösung zu bringen, denn die Schaffung von bezahlbarem und öffentlich geförderten Wohnraum sei in Ratingen eine große Herausforderung.